Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Seduta debole per il maggiore indice americano, con chiusura in calo a 7.561,7.
Le implicazioni tecniche attuali dell'S&P 500 mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 7.515,3. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 7.613,7. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 7.468,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)