Milano 11:44
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Dow Jones 13-nov
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Londra 11:44
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre

Seduta trascurata per il cross USD contro "Loonie", che archivia la giornata con un timido -0,01%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,4276 e primo supporto individuato a 1,4257. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,4295.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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