Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 novembre
Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto -0,03%.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3963 con area di resistenza individuata a quota 1,3986. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3956.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)