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Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'1/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 novembre

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto -0,03%.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,3963 con area di resistenza individuata a quota 1,3986. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,3956.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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