Milano 9:54
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Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross USD contro "Loonie", che conclude in progresso dello 0,42%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4296, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4163. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4429.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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