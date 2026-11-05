Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Frazionale ribasso per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una perdita dello 0,28%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3958, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3997. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3945.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)