Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Frazionale ribasso per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una perdita dello 0,28%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,3958, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,3997. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,3945.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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