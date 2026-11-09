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Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre

La giornata dell'8 novembre chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un -0,05%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,418, mentre il primo supporto è stimato a 1,402. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,434.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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