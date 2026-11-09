Analisi Tecnica: USD/CAD dell'8/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 novembre
La giornata dell'8 novembre chiude piatta per il cross USD contro "Loonie", che riporta un -0,05%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,418, mentre il primo supporto è stimato a 1,402. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,434.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)