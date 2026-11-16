ASMEL: 5 mila Comuni uniti per difendere l’autonomia degli Enti Locali

(Teleborsa) - Cinquemila Enti Locali uniti per rivendicare la propria autonomia contro il crescente accentramento di risorse e funzioni da parte dello Stato. È il messaggio al centro della XVI Assemblea nazionale ASMEL, che si è svolta oggi a Napoli e segna un traguardo storico per la seconda associazione dei Comuni, da sempre impegnata nel ruolo di rappresentanza spontanea in difesa delle autonomie territoriali.



"I Comuni non sono filiali dello Stato, né i Sindaci semplici esecutori di decisioni prese altrove" dichiara Francesco Pinto, Segretario generale ASMEL. "La Costituzione riconosce l'autonomia locale perché governare i territori significa conoscerne le differenze e rispondere ai bisogni delle singole comunità. L'unità della Repubblica non si costruisce imponendo decisioni calate dall’alto - con soluzioni identiche rispetto a realtà profondamente diverse - ma valorizzando la cooperazione tra Comuni e Enti sovraordinati. Il traguardo dei 5.000 Enti associati ne è la dimostrazione concreta: l’Associazione è cresciuta attraverso adesioni spontanee, condividendo competenze ed esperienze, senza rinunciare all'autonomia di ciascuno".



Doppia proposta dell’Assemblea: Carlea alla guida dell’ANAC e decentramento amministrativo nelle grandi città



L’Assemblea ASMEL ha approvato all’unanimità la candidatura di Donato CARLEA a Presidente ANAC. Già Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato anche direttore generale dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici, per un triennio, e oggi ricopre l’incarico di Presidente di ASMEL Consortile, la più grande Società di committenza di proprietà dei Comuni italiani. "Un uomo del fare e profondo conoscitore della macchina degli appalti pubblici", dice Francesco Pinto, "in grado di riportare ordine nel guazzabuglio delle tante attribuzioni oggi in capo ad ANAC, ormai afflitta da troppi conflitti di competenze che ne minano l’autorevolezza come Anticorruzione".



L’Assemblea ha anche approvato all’unanimità la proposta di riformare il Testo Unico per promuovere il decentramento dell’azione amministrativa nei grandi agglomerati urbani dove la macchina comunale costa il doppio e financo il triplo in confronto ai Comuni più virtuosi in alternativa alla politica di incentivi alle unioni e fusioni dei Comuni piccoli, rivelatasi, secondo ASMEL, controproducente e fonte di sprechi.



"Una proposta che applicata a Napoli", incalza Pinto "che vanta ben 30 quartieri cittadini con popolazione media di 30mila abitanti comporterebbe almeno il dimezzamento del costo per abitante della macchina comunale. Un modo per ridurre le distanze dal cittadino dell’attuale apparato comunale elefantiaco e autoreferenziale. Con livelli di inefficienza che rasentano il ridicolo. Con tassi bassissimi in termini di riscossione tributi e multe e con cittadini costretti a rivolgersi a Comuni più piccoli per ottenere il rinnovo della carta di identità".



Autonomia dei Comuni, la Costituzione violata



A documentare la progressiva riduzione dei margini di spesa, in contrasto con l’autonomia tutelata dall’articolo 119 della Costituzione, è il report del Centro Studi ASMEL, presentato in un’Assemblea affollatissima. Ogni 100 euro di entrate correnti, appena 21 restano nella disponibilità degli amministratori. Gli altri 79 sono spese vincolate da obblighi di legge. Lo Stato centrale non solo ha ridotto i trasferimenti erariali del 65% rispetto al 2008, ma emana continuamente norme per ridurre gli spazi di manovra dei Comuni anche sulle entrate proprie. Ovvero le risorse che i cittadini pagano per il loro funzionamento, ma il cui importo e destinazione sono decisi per troppa parte a Roma. Per restituire effettiva autonomia ai territori occorre ripristinare contributi statali certi e ridurre drasticamente i vincoli imposti ai bilanci comunali, come sostenuto anche da Corte Costituzionale, Ufficio Parlamentare di Bilancio e Corte dei Conti.



"No a una nuova CONSIP": ASMEL rilancia la mobilitazione contro gli obblighi AMCO, la società statale destinata a sostituire ADER, Agenzia della riscossione.



L'accentramento obbligatorio della riscossione coattiva, confermato dalla recente Legge 174/2026, impone ai Comuni con tasso di recupero insufficiente di affidare la riscossione ad AMCO, una società pubblica, specializzata nel recupero crediti di banche e assicurazioni. Secondo ASMEL, si tratta di crediti garantiti da ipoteche e garanzie reali e molto spesso di importo tale da giustificare il ricorso ai Tribunali. Cosa ben diversa dai piccoli importi caratteristici delle entrate comunali. In alternativa propone un periodo transitorio nel corso del quale AMCO possa dimostrare la propria efficacia.



"Il problema della riscossione esiste e va affrontato, ma non si risolve imponendo modelli calati dall'alto" sottolinea Pinto. "Se AMCO dimostra di ottenere risultati lusinghieri, i Comuni saranno i primi a richiederne l’intervento per l’aumento delle entrate proprie e per la lotta all’evasione. Ma nessuna cambiale in bianco a una società pubblica alla luce dei pessimi risultati di ADER, l’Agenzia della riscossione statale, non a caso destinata a essere sostituita da AMCO. Tanto più che essa non agirà in proprio ma attraverso esattori privati, selezionati con il modello CONSIP, con il rischio del riproporsi delle inefficienze proprie di uno schema centralista e dirigista, ripetutamente denunciate da ASMEL".



Ad arricchire il dibattito in Assemblea gli interventi di rappresentanti delle istituzioni e del mondo giuridico. Tra questi, Tommaso FOTI – Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Luigi CARBONE – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Antonio NADDEO - Presidente ARAN, Lorenzo LENTINI, patrocinante ricorso collettivo ASMEL per i comuni montani, Clemente MASTELLA – Sindaco di Benevento.



"Oggi in Italia abbiamo 5.519 piccoli Comuni, con popolazione fino a 5000 abitanti, pari al 70% del totale nazionale, nei quali vive il 16,4% degli italiani. Una realtà che rappresenta un patrimonio fondamentale per l’Italia e che dobbiamo sostenere non soltanto attraverso risorse economiche, ma anche rafforzando la capacità amministrativa degli enti, che negli ultimi anni hanno perso circa il 25% del personale. Le risorse per le aree interne ci sono, ma è necessario accelerare la loro attuazione. Basti pensare che, per la programmazione 2014-2020, risulta impegnato soltanto il 60-65% delle risorse disponibili e ne è stato speso meno del 50%. Dobbiamo quindi superare i ritardi, rafforzare le competenze tecniche e amministrative dei piccoli Comuni e facilitare il loro accesso ai finanziamenti. Nel ciclo 2021-2027 la Strategia nazionale per le aree interne del governo Meloni comprende 127 Aree e 1.965 Comuni: 71 Aree confermate dal ciclo 2014-2020, 43 nuove Aree finanziate con risorse nazionali e 13 nuove Aree finanziate dalle sole Regioni. Rispetto al ciclo 2014-2020 il numero di Comuni coinvolti è quasi raddoppiato. Le risorse pubbliche del ciclo 2021-2027 ammontano a 1.398 milioni di euro: di cui 1.029 milioni europei, e 378,1 milioni nazionali e regionali, tra cui 212 milioni di risorse statali assegnate dal CIPESS.



Guardando al futuro, sarà fondamentale che anche l’Europa, nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, riconosca la centralità delle aree interne. Il principio che deve guidarci è quello del diritto di restare: lasciare il proprio territorio deve essere una scelta libera, non una necessità dettata dalla mancanza di servizi e opportunità. Il nostro compito è creare le condizioni affinché chi vive nei piccoli Comuni possa continuare a farlo, senza essere costretto ad andare altrove" - ha dichiarato Tommaso Foti, Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, intervenendo alla XVI Assemblea nazionale ASMEL a Napoli. Nel corso del suo intervento, il ministro ha inoltre espresso la propria disponibilità a valutare le proposte avanzate da ASMEL, confermando l’apertura al confronto sulle esigenze dell’Associazione e sulle possibili iniziative per rafforzarne il ruolo e la capacità amministrativa dei comuni.

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