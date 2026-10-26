GPI, siglati contratti per 22 milioni di euro nell'ambito dei software HR

(Teleborsa) - GPI , società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha sottoscritto, a livello nazionale, una serie di contratti nell'ambito dei software per la gestione delle risorse umane nel secondo semestre 2026; tra questi spicca il contratto per la realizzazione del nuovo sistema unico per l'amministrazione del personale di tutto il Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. Il progetto coinvolge 42 enti, dalle aziende ospedaliere al sistema dell'emergenza-urgenza, che oggi gestiscono personale e paghe con strumenti informatici diversi e che adotteranno progressivamente la stessa piattaforma. Il valore dell'accordo per il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI) guidato da GPI è di circa 18,8 milioni di euro nell'arco di sei anni, di cui circa 16,4 milioni riservati a GPI.



Sempre nello stesso settore, GPI si è aggiudicata la fornitura per la gestione amministrativa del personale dell'ASL Roma 1, nell'ambito di un accordo quadro Consip per la sanità digitale (oltre 2,7 milioni di euro riservati a GPI). A questa commessa si aggiungono l'appalto della Camera dei Deputati per la piattaforma di trattamento economico dei parlamentari (oltre 1,6 milioni di euro) e quello dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il sistema di gestione di paghe e contributi (circa 800 mila euro).



"In Italia gestiamo ogni mese circa 700 mila cedolini per strutture sanitarie, enti pubblici e privati - ha dichiarato Matteo Santoro, Direttore Generale e Managing Director Country Italia di GPI - costruiamo la nostra affidabilità su soluzioni che consentono alle pubbliche amministrazioni di governare i processi, ridurre la complessità organizzativa e quindi restituire tempo agli operatori. È con questa visione che continuiamo ad affiancare gli enti nei loro percorsi di trasformazione digitale".





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