Milano
17:35
51.521
-0,65%
Nasdaq
19:22
27.276
-2,39%
Dow Jones
19:22
51.806
-1,04%
Londra
18:04
10.882
-0,19%
Francoforte
17:37
26.599
-0,57%
Lunedì 16 Novembre 2026, ore 19.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,37%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,37%
L'Ibex 35 termina a 19.946,6 punti
In breve
,
Finanza
16 novembre 2026 - 17.53
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Madrid porta a casa un calo dello 0,37%, con chiusura a 19.946,6 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,31%
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,81%)
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dell'1,45%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dell'1,49%
Titoli e Indici
Ibex 35
-0,37%
Altre notizie
Borsa: Madrid apre in ribasso dello 0,92%
Borsa: Risultato negativo per Madrid, in flessione dello 0,79%
Borsa: Avvio in rialzo per Madrid, in progresso dello 0,86%
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,59%)
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,61%
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,64%
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto