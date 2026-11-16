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/ Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,59%)
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,59%)
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.634,35 punti
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Finanza
16 novembre 2026 - 02.38
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Discesa moderata per l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,59%, dopo aver aperto a 3.634,35 punti.
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