Philogen, comunicato l'acquisto di azioni proprie per 30 mila euro tra il 9 e il 13 novembre

(Teleborsa) - Philogen ha comunicato di aver acquistato nel periodo dal 9 al 13 novembre 2026, estremi compresi, 1.439 azioni proprie, pari allo 0,0035% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 20,9738 euro, per un controvalore complessivo di 30.181,28 euro.



Le operazioni rientrano nel programma approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 maggio 2026.



La società biotecnologica italo-svizzera ha inoltre reso noto di aver acquistato dall'avvio del programma 37.588 azioni ordinarie, pari allo 0,0926% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 828.677,88 euro. Al 13 novembre la società detiene 400.387 azioni proprie, pari allo 0,9859% del capitale.









Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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