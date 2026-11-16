Quadro rialzista per PVH

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Apprezzabile rialzo per l' azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger , tra i componenti dell' S&P-500 , in guadagno dello 0,69% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 93,33 USD, con stop loss posto a quota 89,6 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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