Quadro rialzista per PVH
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Apprezzabile rialzo per l'azienda tessile americana proprietaria dei marchi Calvin Klein e Tommy Hilfiger, tra i componenti dell'S&P-500, in guadagno dello 0,69% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 93,33 USD, con stop loss posto a quota 89,6 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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