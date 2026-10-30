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Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 29/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Piccolo spunto rialzista per il CABLE, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,50%.

Il quadro tecnico di breve periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,3417. Rischio di discesa fino a 1,3335 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,3499.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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