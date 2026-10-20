Nabla, KT&P avvia la copertura con "Add" e fair value a 4,5 euro

Potenziale del 49%.

(Teleborsa) - KT&P Partners ha avviato la copertura su Nabla , brand italiano indipendente e digital-native specializzato nel make-up quotato da settembre su Euronext Growth Milan, con raccomandazione "Add" e un fair value di 4,50 euro, contro un prezzo corrente di 3,02, con un potenziale di rialzo del 49%. Nabla è una società italiana di cosmetica colore, nata nel 2013 attorno a un marchio digitale con una community di oltre 1 milione di follower.



Opera nel segmento "entry prestige", con prodotti vegani e cruelty free, e con un modello "asset light" in cui concept, formula e design restano interni mentre produzione e logistica sono esternalizzate. Serve 540 punti vendita premium in 29 Paesi (fine giugno 2026), con ricavi divisi tra B2B wholesale (circa 70% nel 2025) e B2C (circa 30%).



Gli analisti hanno evidenziato che il modello di business si basa su tre pilastri: un motore omnicanale alimentato dalla community, con circa il 50% delle vendite online, e una rete wholesale di primo livello (Pinalli, Rinascente, Sephora, Douglas); un modello leggero in capitale, con immobilizzazioni per 1,4 milioni, capex al 3-4% delle vendite, Roic al 42% nel 2025 e nessun debito; una crescita organica di oltre il 12% annuo nel periodo 2020-2025, contro il circa 5% del mercato italiano del make-up. I rischi principali evidenziati invece sono la concentrazione dei clienti B2B (il primo pesa circa il 22% dei ricavi 2025) e un vantaggio basato sulla percezione del marchio, non su tecnologie brevettate.



I conti



Nel primo semestre 2026 i ricavi sono saliti a 8,0 milioni (+41%), con il B2C a +91% e TikTok Shop sopra gli 0,8 milioni; l'Ebitda è di 0,5 milioni, con indebitamento netto di 0,6 milioni dopo 1,9 milioni di assorbimento del capitale circolante. Per l'intero 2026 KT&P stima ricavi a 18,9 milioni (+32%), Ebitda a 2,15 milioni (margine 11,3%) e cassa netta di 4,3 milioni, includendo circa 5,5 milioni di proventi dell'Ipo. Entro il 2029 i ricavi crescerebbero a circa 31 milioni (Cagr 21%), con l'Ebitda al 15,0% (4,7 milioni).

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