Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:48
27.262 -2,44%
Dow Jones 19:48
51.689 -1,26%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,36% alle 18:00

In breve, Finanza
UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,36% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,36% alle 18:00.
Condividi
```