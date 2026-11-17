(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Seduta debole per il derivato italiano, con chiusura in calo a 51.035.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 51.350, con il supporto più immediato individuato in area 50.875. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 50.720.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)