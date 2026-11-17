(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un -0,2%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,3172, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,3221. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,3155.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)