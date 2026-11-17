(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Discesa moderata per l'indice spagnolo, che chiude la giornata del 16 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 20.004,2. Primo supporto visto a 19.912,7. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 19.878,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)