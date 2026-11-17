(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Giornata da dimenticare per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,92% sui valori precedenti.
Analizzando lo scenario dell'S&P 500 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 7.349. Prima resistenza a 7.551,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 7.281,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)