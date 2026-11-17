(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Seduta moderatamente positiva per il cross USD contro "Loonie", che ha chiuso in rialzo a 1,43.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4315, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4271. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4359.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)