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/ Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,87%)
Borsa: Shanghai soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,87%)
L'Indice della Borsa di Shanghai ha iniziato gli scambi a 3.602,57 punti
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Finanza
17 novembre 2026 - 02.38
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L'Indice della Borsa cinese registra una flessione dello 0,87%, a quota 3.602,57 in apertura.
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