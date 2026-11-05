Marelli, Gruppo creditori annuncia nomina di Bram Schot quale Presidente

(Teleborsa) - Il Gruppo dei creditori di Marelli, composto da fondi gestiti da Strategic Value Partners, MBK Partners, fondi gestiti da affiliati di Fortress Investment Group, Deutsche Bank e Polus Capital Management, ha annunciato oggi la nomina di Abraham Schot alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione della società, fornitrice globale di tecnologie per il settore automobilistico.



L'ingresso di Schot nel CdA coincide con l’uscita dalla procedura del Chapter 11, una volta soddisfatte tutte le condizioni sospensive

previste per la ristrutturazione.



"Siamo lieti di annunciare il nostro piano per la nomina di Bram Schot come futuro Presidente di Marelli. La sua notevole esperienza maturata nei consigli di amministrazione di aziende prestigiose rafforzerà ulteriormente il team di Marelli, al completamento della procedura", ha spiegato un portavoce del Gruppo dei creditori.



Schot affiancherà il CEO Laurent Favre e il team dirigenziale nella realizzazione delle priorità strategiche della società. Il manager ha un'esperienza trentennalle nel settore automotive: di recente, ha ricoperto la carica di CEO di Audi, e in precedenza, ruoli dirigenziali presso Mercedes-Benz e presso il Gruppo Volkswagen .



In Marelli, Schot apporterà una significativa esperienza maturata come membro di board. Attualmente ricopre la carica di Vicepresidente indipendente non esecutivo di Shell; consigliere non esecutivo di Signify; consigliere non esecutivo di Cognizant e Vicepresidente non esecutivo di Compagnie Financière Richemont SA. È inoltre Senior Advisor di Carlyle Group.



"Marelli possiede il talento, la tecnologia e le relazioni con i clienti per avere successo. Sono entusiasta di affiancare Laurent Favre e il team quando assumerò il ruolo di Presidente una volta che la società sarà uscita dalla procedura di Chapter 11", ha affermato Bram Schot, aggiungendo "il nostro obiettivo è chiaro: mantenere i nostri impegni, rafforzare le partnership con i clienti e costruire una Marelli più forte, più competitiva e sostenibile".







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