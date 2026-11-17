SACE in Pakistan per rafforzare le opportunità di business delle imprese italiane

(Teleborsa) - Una delegazione di SACE, guidata dal Presidente Guglielmo Picchi, ha preso parte al Pakistan Minerals Investment Forum, il principale appuntamento dedicato allo sviluppo del settore minerario pakistano, nell'abito dell'iniziativa finalizzata a rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Pakistan e a individuare nuove opportunità per le imprese italiane.



Il Forum ha riunito rappresentanti istituzionali e governativi, operatori minerari nazionali e internazionali, grandi gruppi industriali e investitori finanziari, offrendo un'importante occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo delle risorse minerarie del Paese, con particolare attenzione a rame e oro e alle opportunità di attrarre capitali, tecnologie e competenze internazionali. La partecipazione di SACE ha consentito di esplorare potenziali ambiti di collaborazione per le imprese italiane, anche attraverso il confronto con i principali operatori pubblici e privati presenti al Forum.



Strategico l'incontro organizzato presso la nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, alla presenza dell'Ambasciatore Ugo Ciarlatani, che ha riunito i CEO di alcune delle principali aziende pakistane attive nei settori energetico, industriale e agroindustriale, oltre a esponenti di primo piano del Governo pakistano, tra cui Ali Pervaiz Malik, Ministro federale dell'Energia (Divisione Petrolio) e Jam Kamal Khan Alyani, Ministro federale del Commercio.



Gli incontri hanno offerto l'opportunità di approfondire le prospettive di collaborazione in diversi settori di interesse, tra cui energia, fertilizzanti, tessile, agroindustria, infrastrutture e industria mineraria, nei quali le competenze e le tecnologie italiane possono contribuire ai programmi di sviluppo e investimento del Paese.



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