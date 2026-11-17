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UK: rendimento dei titoli di stato decennali 5,39% alle 18:00
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17 novembre 2026 - 18.00
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Il rendimento delle obbligazioni inglesi a 10 anni è pari 5,39% alle 18:00.
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