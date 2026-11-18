(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Chiusura in rosso per il maggiore indice americano, che termina la seduta segnando un calo dell'1,03%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'S&P 500, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7.247,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7.526,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.154,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)