(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Seduta negativa per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,43%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15.120,4. Primo supporto visto a 14.903,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14.831,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)