FS, Strisciuglio: al centro le esigenze dei viaggiatori per un servizio sempre più efficiente

(Teleborsa) - Ascoltare i viaggiatori per orientare gli investimenti e tradurre l'innovazione in un servizio sempre più efficiente e affidabile. È il filo conduttore dell’intervento di Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS al Consumers’ Forum, nell’ambito di un’intervista doppia con Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, condotta dalla giornalista Giovanna Pancheri. Il confronto, dedicato al rapporto tra infrastrutture, regolazione e tecnologie, tocca per il settore ferroviario una questione concreta: come accompagnare la trasformazione della rete, spiegando a chi viaggia gli obiettivi dei lavori e le restrizioni che possono comportare.



"Il nostro servizio si basa e si deve basare sempre di più sulle esigenze dei consumatori", ha sottolineato Strisciuglio. Il dialogo con le associazioni, nella sua lettura, permette di raccogliere queste necessità in una voce comune e di tradurle in indicazioni utili per i progetti. Non solo ascolto, dunque, ma anche confronto sulle scelte e informazione sul loro avanzamento.



Cantieri e informazioni ai viaggiatori



Gli investimenti sono indicati da Strisciuglio come una condizione essenziale per migliorare il trasporto ferroviario. La loro realizzazione richiede però trasparenza: chiarire dove si vuole arrivare, quali interventi servono e come si intende portarli avanti aiuta gli utenti a comprendere il percorso e a gestire la fase dei lavori.



Il punto è il rapporto tra le limitazioni temporanee e i benefici attesi per infrastrutture e servizio. Secondo Strisciuglio, il contributo dei consumatori può aiutare a migliorare le soluzioni progettuali e a spiegarne le ragioni agli altri soggetti coinvolti. Anche gli strumenti digitali, sviluppati a partire dalle esperienze raccolte nel confronto, possono rendere più trasparente questa gestione.



Dati e intelligenza artificiale per rete e flotta



Sicurezza, affidabilità e qualità del servizio sono anche gli ambiti sui quali concentrare l’evoluzione tecnologica. Nell’intervento, Strisciuglio ha richiamato le applicazioni dell’intelligenza artificiale ai processi operativi, a partire dalle attività necessarie a mantenere efficienti l’infrastruttura e i treni.



Per descrivere la dimensione dei dati disponibili, ha citato gli oltre 6.500 treni del Gruppo che circolano ogni giorno sulla rete nazionale e la possibilità di ricavarne milioni di dati al secondo. Informazioni da gestire con attenzione attraverso le strutture tecniche, collaborando con altri partner ma mantenendo all’interno del Gruppo la cura del dato e la sua analisi. L’obiettivo dichiarato è tradurre questo patrimonio informativo in maggiore efficienza e qualità per chi viaggia.



Regole stabili e reciprocità in Europa



"Regolazione e innovazione possono e devono coesistere". Sul rapporto tra tutela dei consumatori e competitività, Strisciuglio ha respinto l’idea di una contrapposizione: le regole possono anche creare le condizioni per sostenere gli investimenti tecnologici nei servizi regolati. La richiesta è di un quadro chiaro e stabile, coerente con i tempi lunghi degli investimenti ferroviari. Alla dimensione nazionale si affianca quella europea, dove Strisciuglio ha richiamato il principio della reciprocità, segnalando squilibri regolatori che possono limitare la possibilità di offrire servizi in altri Paesi.

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