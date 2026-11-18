Parigi: scambi in positivo per Legrand

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il Gruppo industriale francese , che tratta in utile del 2,40% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Legrand rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 135,3 Euro con tetto rappresentato dall'area 137,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 134.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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