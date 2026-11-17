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Italia, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
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17 novembre 2026 - 10.10
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, in aumento rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,9%).
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