Appuntamenti macroeconomici del 18 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 18/11/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -956 Mld ¥; preced. -556,5 Mld ¥)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (atteso 5,1%; preced. 4,7%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,5%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 6,2%)
14:30 USA: Apertura cantieri (atteso 1,27 Mln unità; preced. 1,22 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,4 Mln unità)
14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. -0,4%)
14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. -5,2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,66 Mln barili)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```