(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Seduta in ribasso per il derivato italiano, che porta a casa un decremento dell'1,21%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Future sul FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 49.120. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 50.825 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48.555.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)