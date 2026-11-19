Stabilità finanziaria, permangono molteplici rischi. Banche resilienti ma mantenere solidità

La vigilanza della BCE ha anche confermato la stabilità della guidance 2027 per i requisiti patrimoniali e di liquidità delle banche

(Teleborsa) - Le prospettive di stabilità finanziaria sono offuscate dai rischi legati ad una serie di fattori: le ipervalutazioni dell'IA, gli squilibri fiscali e le tensioni geoeconomiche. Lo conferma il Rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE, che individua una serie di fattori in grado di destabilizzare i mercati finanziari, ma conferma anche la resilienza e solidità delle banche.



L'economia europea ha resistito agli shock



In questo quadro, l'economia dell'Area euro si è dimostrata robusta di fronte ai recenti shock, ma la BCE avverte che prolungati venti contrari geoeconomici potrebbero ancora mettere alla prova questa resilienza. L'attività - segnala il Rapporto - ha dimostrato una notevole resilienza di fronte a molteplici sfide, tra cui uno shock energetico, attriti commerciali ed eventi climatici estremi, con dati economici in entrata che hanno costantemente superato le aspettative del mercato tra luglio e ottobre di quest'anno.



Inflazione più elevata ispira nuovi aumenti die tassi

Allo stesso tempo, l'aumento dei prezzi dell'energia ha alimentato un'inflazione più elevata. In risposta, le principali banche centrali di tutto il mondo hanno inasprito lepolitiche monetarie, con gli operatori di mercato che prevedono ulteriori aumenti dei tassi di interesse. L'inflazione più elevata, in combinazione con le crescenti preoccupazioni fiscali, si è anche tradotta in un considerevole aumento dei rendimenti dei titoli obbligazionari a lungo termine.



Rischi al ribasso incombono su economia

Guardando al futuro, la resilienza dell'economia dell'area euro agli shock potrebbe essere messa alla prova, poiché i fattori che attenuano l'impatto delle interruzioni dell'approvvigionamento energetico, tra cui la possibilità di attingere alle riserve strategiche di petrolio, si stanno affievolendo, mentre l'incertezza sulla politica commerciale persiste a livelli elevati, pur essendo in calo rispetto ai picchi precedenti. Eventuali interruzioni della catena di approvvigionamento potrebbero comportare rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica, oltre ad aumentare la volatilità dei mercati e a mettere a dura prova la capacità di servizio del debito, a fronte dell'aumento dei costi di finanziamento.



Banche UE resilienti e solide

Le prospettive a breve termine per la redditività delle banche - sottolinea il Rapporto - rimangono positive, ma permangono ampie differenze tra i vari paesi. La redditività delle banche dell'area euro è rimasta solida nella prima metà del 2026, sostenuta da una ripresa del reddito operativo e da un leggero aumento della leva finanziaria. Il rendimento del capitale proprio (ROE) degli istituti più importanti ha raggiunto il livello più alto degli ultimi dieci anni. Sul fronte patrimoniale, il settore bancario rimane complessivamente ben capitalizzato, grazie all'elevata redditività. Il coefficiente aggregato Common Equity Tier 1 (CET1) ed il margine di capitale si sono stabilizzati su livelli elevati, in parte grazie alle riforme regolamentari attuate dopo la crisi finanziaria globale. Per la BCE, comunque, le banche dovrebbero rimanere vigili e assicurarsi di mantenere un margine di capitale sufficiente nel caso in cui gli utili deludano le aspettative.



Vigilanza BCE conferma guidance requisiti 2027

Frattanto, la vigilanza della BCE, a conclusione dei risultati del processo SREP 2026 ha confermato la guidance sui requisiti di capitale 2027. I risultati del processo Srep 2026 - conferma la vigilanza - mostrano, nel complesso, una solida posizione patrimoniale e di liquidità ed una forte redditività: il coefficiente patrimoniale totale medio ponderato si è attestato al 20,1% nel secondo trimestre del 2026 e il coefficiente di leva finanziaria, a regime, al 5,8%; le riserve di liquidità sono rimaste ben al di sopra del requisito minimo, con un coefficiente di copertura della liquidità (LCR) aggregato pari al 155% nel secondo trimestre del 2026. Nel complesso, è stata confermata la guidance dei requisiti sul capitale, con un Common Equity Tier 1 (CET1) atteso stabile per il 2027 all'11,3% per le attività ponderate per il rischio, rispetto all'11,2% del 2026. Il requisito del Pilastro 2 da soddisfare con capitale CET1 è rimasto sostanzialmente stabile all'1,2%.

BCE raccomanda alle banche di mantenere ampie riserve Nonostante lo stato di salute del settore bancario dell'area euro, le tensioni geopolitiche e gli elevati rischi per la stabilità finanziaria impongono di preservare la resilienza del sistema attraverso alcune direttrici principali: il mantenimento di ampi buffer di capitale per garantire alle autorità uno spazio di manovra adeguato per assorbire eventuali shock futuri e sostenere il credito a famiglie e imprese, il mantenimento degli standard di erogazione del credito, la competitività bancaria e la solidità della patrimonializzazione, il completamento del processo per l'Unione Bancaria. Fra e priorità indicati per le banche anche la necessità di prepararsi ad affrontare rischi cyber. Banche e i gestori patrimoniali - aggiunge la BCE - "utilizzano sempre più l'intelligenza artificiale (IA) per attività quali la valutazione del credito, l'individuazione delle frodi e la gestione del portafoglio. Se da un lato l'adozione dell'IA può favorire l'innovazione e migliorare l'efficienza operativa, dall'altro può anche introdurre nuovi rischi e amplificare le vulnerabilità esistenti, tra cui la dipendenza da un numero ristretto di fornitori di tecnologia, che crea concentrazione e dipendenza da terzi nell'intero sistema finanziario".

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