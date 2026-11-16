Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 13/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 13/11/2026 è stato pari a 2,66 miliardi di euro, in deciso ribasso (-26,42%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,62 miliardi.



I volumi scambiati sono passati, da 0,36 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,24 miliardi.



Tra i 717 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 236, mentre 430 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 51 azioni.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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