Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 21/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 21/10/2026 è stato pari a 2,47 miliardi di euro, in calo di 629,7 milioni, rispetto ai 3,07 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,27 miliardi di azioni, rispetto ai 0,35 miliardi precedenti.



Tra i 743 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 447, mentre 259 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 37 azioni.











(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

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