(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,46%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 49.302. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 51.219. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48.663.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)