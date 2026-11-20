(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Composto ribasso per l'indice svizzero in flessione dell'1,10% sui valori precedenti.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 15.035,7. Primo supporto visto a 14.564,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 14.408.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)