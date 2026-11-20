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Borsa: Male Milano, in discesa -1,82% alle 13:00
Il FTSE MIB tratta a 49.032,28 punti
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Milano perde terreno e riporta un -1,82% alle 13:00, scambiando a 49.032,28 punti.
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