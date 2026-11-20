Private Banking: cresce il ruolo strategico nella ricchezza delle famiglie e nell’economia italiana

Al XXII Forum AIPB i numeri di un settore in espansione: quota di mercato al 37,9% e 1.551 miliardi di euro di patrimoni attesi nel 2026

(Teleborsa) - Si è svolto oggi a Milano, nella cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, la XXII edizione del Forum dell’Associazione Italiana Private Banking (AIPB) dal titolo "Private Banking: l’impatto di oggi, le traiettorie di domani". L'appuntamento annuale di riferimento per l'industria dei patrimoni ha fatto il punto sulla trasformazione del settore, che si è evoluto da segmento specializzato a vera e propria infrastruttura strategica per l'economia e la stabilità del Paese.



I lavori della sessione plenaria sono stati aperti dalla relazione del Presidente di AIPB, Andrea Ragaini, dedicata alla quantificazione dell’impatto del settore sul sistema economico italiano, seguita dall’intervento di Cristina Catania (Senior Partner di McKinsey & Company), che ne ha approfondito le potenzialità future. Lo scenario geopolitico internazionale è stato approfondito dalla lectio di Dante Roscini (Harvard Business School), mentre prospettive esterne di evoluzione del servizio e delle identità del brand sono state portate da Alessandro Inversini (EHL Hospitality Business School) e da Michele Tacchella (Deputy Managing Director – Global Chief Branding and Commercial Officer di Giorgio Armani). La successiva tavola rotonda, "Nuove frontiere nel Private Banking", ha visto il confronto tra Andrea Aurilia (Country Head Italia di J.P. Morgan Asset Management), Giovanni Sandri (Head of Southern Europe di BlackRock) e Marco Passafiume Alfieri (Amministratore Delegato di CNP Assicura), prima dell'intervento di Sandy Kaul (Executive Vice President, Head of Digital Assets and Innovation di Franklin Templeton) dedicato alle frontiere della tokenizzazione e delle nuove infrastrutture del patrimonio.



Private banking, crescita e fiducia nella gestione della ricchezza delle famiglie italiane



Solidità, prospettiva e fiducia sono i tre fattori alla base della crescita del Private Banking e del consolidamento del suo ruolo nel sistema finanziario italiano. La solidità è testimoniata da un tasso medio annuo di crescita del 7,9% dal 2007 al 2026, in quasi vent'anni segnati da trasformazioni economiche e tensioni geopolitiche. Le prospettive confermano questa traiettoria di sviluppo: secondo le stime di Prometeia per AIPB, i patrimoni gestiti raggiungeranno 1.551 miliardi di euro a fine 2026 e 1.764 miliardi nel 2028. La fiducia dei clienti, fondamento di questa crescita, si riflette nell'aumento della soddisfazione per la consulenza ricevuta, passata dal 59% nel 2007 al 92% nel 2026. Su queste basi il Private Banking conquista a giugno 2026 la leadership nella gestione della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, raggiungendo una quota di mercato del 37,9%, superiore al 36,7% delle banche commerciali. Un primato che segna una trasformazione strutturale nel sistema finanziario italiano rispetto al 2015, quando le rispettive quote erano pari al 26,7% e al 47,3%.



"Il Forum di quest’anno ci offre l’occasione per riflettere sul percorso compiuto dal Private Banking e sulle responsabilità che derivano dal ruolo raggiunto nel sistema finanziario italiano", dichiara Andrea Ragaini, Presidente AIPB. "In oltre vent’anni siamo passati da un segmento specializzato dell’attività bancaria a un’industria che gestisce oltre 1.500 miliardi di euro e rappresenta oggi il primo canale di gestione della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. La rilevanza raggiunta comporta una responsabilità crescente: il valore del Private Banking non si misura soltanto nei patrimoni gestiti, ma anche nel contributo concreto che genera per le famiglie, le imprese e l’economia del Paese. Il risparmio è da sempre una grande virtù privata degli italiani: la responsabilità del Private Banking è contribuire a trasformarlo in una risorsa per lo sviluppo collettivo".



Private banking, sei dimensioni di impatto per il sistema Paese



La leadership raggiunta dal Private Banking si traduce in sei dimensioni di impatto positivo sul sistema Paese. Tre riguardano il contributo diretto dell'industria alle famiglie, agli imprenditori e all'economia reale; altre tre misurano le ricadute sulla finanza pubblica, sul sistema bancario e sull'industria finanziaria.



1.Famiglie Private - Assicurare un'allocazione efficiente del risparmio attraverso la consulenza patrimoniale. La quota di liquidità improduttiva nei portafogli Private è limitata al 15%, a fronte del 51% registrato presso le altre famiglie; parallelamente, l'esposizione all'azionario sale al 31% (contro il 14%) e all'obbligazionario al 49%. Tale impostazione ha consentito alla clientela assistita di conseguire, nel periodo compreso tra il 2023 e il primo semestre 2026, un rendimento medio annuo del 7,8%, contro l'1,8% delle famiglie non seguite dal Private Banking.



2.Imprenditori - Favorire la continuità delle imprese e valorizzare la liquidità generata. Il Private Banking accompagna gli imprenditori nei passaggi di proprietà aziendale, favorendo la continuità d'impresa e il reinvestimento dei capitali. Nel 2025, 394 operazioni hanno generato 21 miliardi di euro di liquidità, il 70% riconducibile al Private Banking. La consulenza contribuisce a rimettere in circolo queste risorse: il 96% degli operatori propone investimenti finanziari e il 23% soluzioni di private equity, venture capital e club deal, favorendo nuove opportunità di crescita patrimoniale e sviluppo dell'economia reale.



3.Economia reale - Orientare il risparmio delle famiglie verso la crescita delle imprese italiane. Il Private Banking favorisce il finanziamento dell'economia reale attraverso investimenti diretti e indiretti[1]. Le famiglie Private investono 168 miliardi di euro nelle imprese italiane, pari al 66% del totale, con un ruolo particolarmente rilevante negli investimenti azionari (33 miliardi, l'83% del totale) e nei Private Markets (4 miliardi, oltre il 99% del totale).



4.Finanza pubblica - Contribuire al finanziamento dello Stato e al gettito fiscale. Il Private Banking sostiene la finanza pubblica con 360 miliardi di euro investiti nel settore pubblico, di cui 185 miliardi direttamente e 175 miliardi tramite intermediari finanziari. A questi si aggiunge un contributo fiscale di 11,5 miliardi di euro nel 2025, generato principalmente dalla tassazione sui capital gain (7,1 miliardi), oltre che su dividendi e cedole (1,9 miliardi), redditi da lavoro (1,5 miliardi) e utili degli operatori (1 miliardo).



5.Sistema bancario - Rafforzare la redditività e la stabilità del sistema bancario. Grazie a un modello a basso assorbimento di capitale e con ricavi meno esposti al ciclo dei tassi, il Private Banking contribuisce alla solidità delle banche, generando nel 2025 il 34% dei 28 miliardi di euro di ricavi da commissioni del sistema bancario italiano e il 44% delle commissioni da raccolta indiretta. Il valore del modello di servizio trova conferma anche nelle valutazioni di mercato, con multipli prezzo/patrimonio netto di 1,8 contro 1 e prezzo/utili di 15,1 contro 9,7 rispetto al Retail e Commercial Banking.



6.Asset management e assicurazioni - Sostenere la crescita dell'industria del risparmio gestito e assicurativo. Il Private Banking rappresenta un pilastro fondamentale per queste due industrie, con circa 836 miliardi di euro di patrimoni delle famiglie investiti: 544 miliardi nell'asset management e 292 miliardi nelle assicurazioni vita, pari rispettivamente al 56% e al 30% dei patrimoni complessivi delle famiglie nei due comparti. Un ruolo determinante anche nell'alimentare nuovi investimenti: tra il 2023 e giugno 2026, il Private Banking ha generato 60 miliardi di euro di flussi netti verso l'asset management (97% del totale) e 15 miliardi verso le assicurazioni vita (oltre il 99% del totale), confermandosi il principale motore della raccolta netta di entrambe le industrie.



Private banking, le tre trasformazioni del futuro



La crescita futura del Private Banking si confronterà con tre trasformazioni strutturali: l’evoluzione demografica, che modifica i bisogni delle famiglie e la distribuzione della ricchezza tra generazioni; la disruption tecnologica, che ridefinisce il rapporto tra clienti e consulenti; e i nuovi equilibri globali, che cambiano lo scenario degli investimenti e le prospettive di tutela del patrimonio.



Longevità e rivoluzione demografica: in Italia gli over 65 sono passati da 3,5 a 14,6 milioni, mentre le nascite annue sono scese da oltre un milione a circa 360 mila. L’invecchiamento della popolazione eserciterà una pressione crescente sul sistema pensionistico e sanitario: il tasso di sostituzione della pensione pubblica è previsto in calo dal 73,6% del 2010 al 60,5% nel 2050. A questa trasformazione si affianca un passaggio generazionale senza precedenti: 1.210 miliardi di euro di ricchezza delle famiglie Private saranno trasferiti tra il 2026 e il 2036, tra attività finanziarie, immobili e aziende.



Disruption tecnologica: l’intelligenza artificiale sta trasformando il rapporto tra clienti e consulenti. L’87% dei clienti Private dichiara fiducia nei consigli di investimento supportati dall’AI. Parallelamente, il mercato globale degli asset reali tokenizzati potrebbe raggiungere 2.300 miliardi di dollari entro il 2030, introducendo modalità di investimento accessibili 24 ore su 24 e con regolamento immediato. Una trasformazione che accelera l’accesso alle informazioni e ai mercati, modificando le aspettative dei clienti in termini di tempestività, autonomia e sicurezza.



Nuovi equilibri globali: tensioni geopolitiche, indebitamento e cambiamento climatico stanno ridefinendo lo scenario degli investimenti. Il debito mondiale ha raggiunto 365 mila miliardi di dollari, quasi tre volte il PIL globale, mentre i fenomeni climatici estremi alimentano nuove pressioni sui prezzi. In questo contesto, le prospettive di allocazione dei portafogli stanno cambiando: nei prossimi due anni il 54% dei leader del Private Banking prevede una crescita dell’esposizione azionaria e il 79% un aumento degli investimenti nei private markets.



"Dal Forum emerge una convinzione: il Private Banking ha davanti a sé un potenziale di crescita significativo, ma per esprimerlo deve continuare a evolvere", conclude Andrea Ragaini, Presidente AIPB. "Tre sono le priorità su cui la nostra industria è chiamata ad agire. Ampliare le strategie di protezione e investimento, integrando previdenza e soluzioni assicurative e orientando maggiormente i portafogli alla crescita di lungo periodo. Completare l'evoluzione verso una consulenza patrimoniale integrata, capace di accompagnare le famiglie nelle scelte che riguardano l'intero patrimonio, finanziario, immobiliare e imprenditoriale, anche attraverso il passaggio generazionale. Investire in nuovi modelli di servizio e nelle competenze, valorizzando team multigenerazionali e multidisciplinari e le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Sono queste le direttrici su cui costruire la prossima fase di sviluppo del Private Banking, rafforzando il valore che possiamo generare per le famiglie, le imprese e il Paese"

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