Banca Profilo, 9 mesi in rosso per 2,3 milioni ma terzo trimestre mostra primi segnali di ripresa

(Teleborsa) - Banca Profilo ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi netti consolidati di 32,2 milioni di euro, in calo del 36,4% rispetto ai 50,7 milioni dello stesso periodo del 2025. Il risultato netto è negativo per 2,3 milioni di euro, contro un utile di 9,4 milioni un anno prima. Sui conti pesano gli effetti della riorganizzazione e, in particolare, le uscite di private banker nella seconda metà del 2025.



Il terzo trimestre mostra però i primi segnali di ripresa commerciale. Le masse del Private Banking si sono stabilizzate e la raccolta indiretta è cresciuta di circa 59 milioni rispetto a giugno. Nel trimestre il margine di interesse è salito a 6 milioni di euro, +22,3% sul trimestre precedente.



Nei nove mesi, il margine di interesse si è attestato a 14,4 milioni (-8,7%). Le commissioni nette sono scese a 4,5 milioni (-69,6%) e il risultato dell'attività finanziaria a 11,9 milioni (-39,5%). I costi operativi sono calati del 18,4% a 34,9 milioni, con le spese per il personale in calo del 29%. Il risultato della gestione operativa è negativo per 2,7 milioni.



La raccolta totale della clientela si attesta a 3,5 miliardi di euro, circa 0,8 miliardi in meno rispetto a fine 2025. La raccolta diretta è pari a 1.374,5 milioni (-7,9%) e quella indiretta a 2.124,3 milioni. Le masse del Private Banking ammontano a 2,3 miliardi (-28,7%), mentre la raccolta fiduciaria netta cresce del 12% a 1.091 milioni.



Tra le divisioni, la Digital Bank ha più che triplicato i ricavi a 2,8 milioni (+227,3%). Il Private Banking è sceso a 9,1 milioni (-53,8%), l'Investment Banking a 4,9 milioni (-40%) e l'Area Finanza ha generato 15,9 milioni. Sul fronte patrimoniale, il CET1 ratio è al 21,25%, contro il 24,93% di fine giugno, e l'LCR al 786%.



Prosegue intanto l'attuazione del Piano Industriale 2026-2028. Dopo Tinaba e MDOTM, la banca ha siglato una nuova partnership con Athora Italia per i canali Digital e Private Banking. Negli ultimi dodici mesi sono entrate circa 40 nuove risorse, di cui 10 nel terzo trimestre. Giuseppe Di Blasi è stato designato amministratore delegato di Arepo Fiduciaria ed è stata istituita la figura dei Senior Advisor. La banca si attende benefici crescenti nel corso del 2027.

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