Vallourec, terzo trimestre in calo. EBITDA atteso a 170-210 milioni di dollari nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre del 2026, Vallourec , leader mondiale nelle soluzioni tubolari senza saldatura di alta gamma, ha registrato ricavi pari a 956 milioni di dollari, in calo del 10% su base annua rispetto ai 1.068 milioni di dollari del terzo trimestre del 2025. Rispetto ai ricavi di 886 milioni di dollari del secondo trimestre del 2026, si è registrato un incremento sequenziale dell'8%, che riflette volumi maggiori nel segmento dei Tubi, a fronte di volumi inferiori nel segmento Miniere e Foreste.



L'EBITDA si è attestato a 181 milioni di dollari, pari al 18,9% dei ricavi, rispetto ai 244 milioni di dollari (22,9% dei ricavi) del terzo trimestre del 2025; tale variazione riflette costi più elevati – inclusi quelli logistici per le consegne in Medio Oriente –, un effetto prezzo/mix meno favorevole, una problematica operativa temporanea negli Stati Uniti e un minor contributo dal segmento Miniere e Foreste. Rispetto al margine EBITDA del 21,4% registrato nel secondo trimestre del 2026, si è riscontrata una flessione di 2,5 punti percentuali.



Il risultato operativo è stato pari a 110 milioni di dollari, contro i 220 milioni di dollari del terzo trimestre del 2025, periodo che aveva beneficiato di una plusvalenza derivante dalla cessione di Serimax.



L'utile netto di pertinenza del Gruppo è stato pari a 66 milioni di dollari, rispetto ai 152 milioni di dollari del terzo trimestre 2025. Rispetto ai 45 milioni di dollari del secondo trimestre 2026, l'utile netto di pertinenza del Gruppo ha registrato un incremento congiunturale del 47%. L'utile per azione diluito è stato pari a 0,25 dollari, contro gli 0,61 dollari del terzo trimestre 2025.



Prospettive per il quarto trimestre 2026



Per gli ultimi tre mesi dell'anno Vallourec precede che l'EBITDA sarà compreso tra 170 e 210 milioni di dollari.



Nel segmento Tubi, volumi ed EBITDA per tonnellata dovrebber attestarsi su livelli sostanzialmente in linea con quelli del terzo trimestre 2026, riflettendo un mix analogo, costi aggiuntivi legati alle spedizioni verso il Medio Oriente e l'impatto di una problematica operativa temporanea negli Stati Uniti. Nel segmento Miniere e Foreste, il volume di produzione venduto è previsto intorno a 1,1 milioni di tonnellate.



Previsioni per l'intero anno 2026



L'EBITDA del Gruppo per l'intero anno è atteso in un intervallo compreso tra 760 e 800 milioni di dollari.



Nel segmento Miniere e Foreste, il volume di produzione venduto per l'intero anno è previsto leggermente al di sotto dei 5,0 milioni di tonnellate.

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