Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Allunga timidamente il passo l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,34%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.284. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.048,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.520.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)