Milano 9:09
49.918 -1,16%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:09
10.623 -1,48%
25.923 -1,53%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 5/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Allunga timidamente il passo l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,34%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del CAC 40 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 8.284. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8.048,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 8.520.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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