Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Seduta vivace per l'indice principale della Borsa di Parigi, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,05%.
Le implicazioni di breve periodo del CAC 40 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8.032,4. Possibile una discesa fino al bottom 7.845,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8.219,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)