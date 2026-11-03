Milano 12:31
49.755 -0,39%
Nasdaq 2-nov
27.990 0,00%
Dow Jones 2-nov
51.984 +0,41%
Londra 12:31
10.696 -0,60%
Francoforte 12:31
25.826 -0,60%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre

Apprezzabile rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, in guadagno dello 0,98% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.101,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.940,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.262.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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