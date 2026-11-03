Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 2/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 novembre
Apprezzabile rialzo per l'indice principale della Borsa di Parigi, in guadagno dello 0,98% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il CAC 40 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8.101,3, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.940,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8.262.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)