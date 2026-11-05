Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
10.829 0,00%
Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre

Brilla l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude la seduta con un aumento dell'1,96%.

Lo status tecnico di breve periodo del CAC 40 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8.247,4. Rischio di eventuale correzione fino al target 8.038,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8.455,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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