(Teleborsa) - Chiusura del 22 novembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,02%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 159,299, con il supporto più immediato individuato in area 158,197. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 157,819.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)