Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre
Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato +0,01%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,122, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 161,235.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)