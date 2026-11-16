Milano 11:44
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Dow Jones 13-nov
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Londra 11:44
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Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 15/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 novembre

Andamento piatto per il cross americano contro Yen, che propone sul finale un moderato +0,01%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 160,122, mentre il supporto più immediato si intravede a 159,01. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 161,235.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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