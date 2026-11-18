(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
La giornata del 17 novembre chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un 0%.
Le implicazioni di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 159,717 con primo supporto visto a 159,308. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 159,17.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)