Ferrari, acquistate 47.100 azioni proprie tra il 16 e il 20 novembre

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di aver acquistato tra il 16 e il 20 novembre 2026, complessivamente 47.100 azioni ordinarie su Euronext Milan al prezzo medio di 366,1947 euro, per un controvalore pari a 17.247.768,35 euro.



Gli acquisti rientrano nella terza tranche da 250 milioni del programma pluriennale di circa 3,5 miliardi.



Al 20 novembre la casa automobilistica di Maranello deteneva 2.139.166 azioni proprie, pari all'1,21% delle ordinarie emesse (0,91% del capitale includendo le azioni speciali). Dal 5 gennaio 2026 il gruppo ha riacquistato complessivamente 2.249.546 azioni su EXM e NYSE per 705,6 milioni di euro.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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