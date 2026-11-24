Acqua Fiuggi, Del Vecchio punta a raddoppio ricavi e utili record nel 2027

Investimento da 15 milioni di euro per l'ammodernamento dello stabilimento

(Teleborsa) - Acqua Fiuggi, la società partecipata da Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, si attende di archiviare il 2026 con una crescita dei ricavi a doppia cifra, e punta per il 2027 a raddoppiare il fatturato rispetto al 2025 nonché raggiungere utili record.



A sostenere questo percorso saranno la nuova campagna pubblicitaria ideata dallo stesso Del Vecchio e una strategia commerciale fondata su accordi con importanti operatori internazionali dell'alta ristorazione e del lusso. Tra questi spicca Cipriani, presente con 44 ristoranti in quattro continenti, insieme alle partnership con maison come Armani e Dolce&Gabbana.



Nel 2025 l'azienda ha registrato ricavi per 14,1 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 14,5 milioni del 2024, nonostante il fermo temporaneo e il progressivo riavvio delle linee produttive nel primo trimestre, previsti dal piano di ammodernamento dello stabilimento.



Alla base delle prospettive di crescita c'è l'investimento da 15 milioni di euro realizzato con il sostegno di LMDV Capital per il rinnovamento dell'impianto produttivo e delle linee dedicate al vetro e all'rPET.



Le parole di Del Vecchio

"La mia ambizione è fare di Fiuggi l'acqua italiana più desiderata al mondo", commenta Leonardo Maria Del Vecchio, fondatore e presidente di LMDV Capital. "In questo progetto metto il mio gusto, la mia energia e la passione per un marchio che ha ancora molto da esprimere. L'America sarà il primo motore: affermarci lì darà slancio all'espansione negli altri mercati attraverso le grandi reti dell'ospitalità. Voglio che Fiuggi venga chiesta per nome, ovunque. La creatività deve accendere il desiderio, la qualità conquistare la fiducia. E' il Made in Italy in cui credo: bellezza che diventa impresa, con l'orgoglio di essere italiani".

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