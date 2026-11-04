Mitsubishi alza le stime per il 2026: utile netto atteso a 1.200 miliardi di yen e buyback da 1.000 miliardi

(Teleborsa) - Mitsubishi Corporation ha chiuso il primo semestre dell'esercizio fiscale 2026, terminato il 30 settembre, con risultati solidi e ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno. Il gruppo giapponese ha registrato un cash flow operativo sottostante di 728,1 miliardi di yen, pari al 53% della nuova stima annuale, e un utile netto consolidato di 619,7 miliardi, corrispondente al 52% dell'obiettivo rivisto.



I risultati sono stati sostenuti dalle condizioni favorevoli dei mercati delle materie prime e dalla costante esecuzione delle operazioni di rotazione del portafoglio, attraverso la cessione di attività e la riallocazione del capitale.



Alzate le previsioni e attesi nuovi record

Per l'intero esercizio fiscale 2026, Mitsubishi prevede ora un cash flow operativo sottostante di 1.380 miliardi di yen, in aumento di 130 miliardi rispetto alla precedente stima. L'utile netto consolidato è atteso a 1.200 miliardi di yen, con una revisione al rialzo di 100 miliardi.



Entrambi gli indicatori sono previsti raggiungere livelli record.



Buyback da 1.000 miliardi di yen e investimenti

Nell'ambito dell'aggiornamento della strategia Corporate Strategy 2027, il gruppo ha approvato un programma di riacquisto di azioni proprie da 1.000 miliardi di yen, rivedendo il proprio piano di allocazione dei flussi di cassa.



Le risorse finanziarie non ancora allocate saranno destinate principalmente a investimenti per la crescita.



La società ha inoltre confermato i progressi nel piano di sviluppo della redditività, che punta a sostenere la crescita degli utili anche senza fare affidamento sulla prosecuzione delle condizioni favorevoli dei mercati delle materie prime. Diversi progetti già avviati dovrebbero iniziare a contribuire ai risultati a partire dall'esercizio fiscale 2028.



Revisione del portafoglio e prospettive al 2027

Mitsubishi intende accelerare l'ottimizzazione del proprio portafoglio attraverso un rafforzamento del controllo del management sulle partecipazioni più complesse e sulle aree di business che presentano maggiori difficoltà.



Il gruppo amplierà inoltre il perimetro delle valutazioni sulle singole attività e avvierà ulteriori revisioni strategiche in diversi settori.



In vista dell'esercizio fiscale 2027, Mitsubishi punta a consolidare la crescita degli utili attraverso le iniziative strategiche denominate Enhance, Reshape e Create, senza ipotizzare un ulteriore contributo favorevole da parte dei mercati delle materie prime.

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